Effettuati dai carabinieri del Ros e dalla gendarmeria francese decine di arresti per traffico di stupefacenti ed armi, riciclaggio e per il favoreggiamento di un latitante appartenente alla ‘ndrangheta. I provvedimenti emessi dalle autorità italiane e francesi arresti sono stati eseguiti tra la Costa Azzurra, Sanremo e il Basso Piemonte. Sono stati eseguiti anche sequestri e perquisizioni. In tarda mattinata, a Genova, i dettagli dell’operazione.