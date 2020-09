Calcio dilettantistico ligure, saltano alcune partite di Coppa Italia

Vista l’ordinanza n. 59/2020 diramata dalla Regione Liguria e viste le disposizioni della L.N.D in caso di possibili casi COVID-19 tra i tesserati delle Società, il comitato ligure della Lega Nazionale Dilettanti ha rinviato d’ufficio le seguenti gare di Coppa Italia.

Per la Coppa Italia Eccellenza sono rinviate Campomorone Sant’Olcese-Genova Calcio e Fezzanese-Rapallo R.1914 Rivarolese mentre non si disputerà Ospedaletti-Alassio per rinuncia dell’Alassio.

In Coppa Italia Promozione, rinviate Follo San Martino-Magra Azzurri, Valdivara 5 Terre-Levanto Calcio, Colli Ortonovo-Tarros Sarzanese, Forza e Coraggio-Don Bosco Spezia Calcio.

Nella Coppa Italia Prima Categoria sono rinviate Corniglianese 1919-San Cipriano, Pegazzano Calcio 2015-Santerenzina, San Lazzaro Lunense-Arcola Garibaldina.