Jeroen Zoet è il nuovo portiere dello Spezia in serie A e arriva a titolo definitivo dal PSV Eindhoven. Per lui un contratto di due anni. Zoet ha vinto tre titoli nazionali olandesi e una Supercoppa dei Paesi Bassi con 200 presenze complessive. In Europa ha all’attivo 48 presenze in Champion’s e Europa Leauge e 11 partite disputate con la Nazionale, l’esordio il 10 ottobre contro il Kazakistan, gara valida per le qualificazioni ad Euro 2016.

