Verezzi di aggiudica il Facebook contest della Regione Liguria come borgo d’eccellenza

Verezzi si è aggiudicato il gradino del podio più alto nel contest organizzato su Facebook dalla Regione Liguria per decretare il borgo d’eccellenza: “Due perle del Levante e del Ponente ligure si sono sfidate a colpi di clic in questa manche finale, per decretare il borgo d’eccellenza dedicato ai borghi Bandiera Arancione, Borghi più belli d’Italia. ll seducente borgo saraceno della provincia di Savona ha raccolto la meraviglia del pubblico aggiudicandosi il primo posto sul podio”. Verezzi in finale ha avuto la meglio su Moneglia ottenendo 4100 voti contro i 3300 del borgo rivierasco della riviera di levante.

