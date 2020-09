Celle, ruba le elemosine e fa pipì in chiesa: denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Celle Ligure hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Savona un 58enne, residente a Varazze ma di fatto senza fissa dimora, nullafacente, già sottoposto a misure di prevenzione, poiché, più volte nel corso degli ultimi 10 giorni, si era introdotto all’interno della chiesa di San Michele Arcangelo di Celle Ligure dove, oltre a rubare le elemosine, orinava ai piedi delle colonne interne.

Dopo diversi servizi di appiattamento è stato identificato e denunciato per furto aggravato nonché sanzionato amministrativamente per atti contrari alla pubblica decenza (reato depenalizzato per il quale è prevista una sanzione amministrativa di 10.000 euro estinguibile entro 30 giorni con il pagamento di 3333,00 euro