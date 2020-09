E’ morto Philippe Daverio, critico e storico dell’arte di fama mondiale

Lutto nel mondo dell’arte e della comunicazione culturale per la morte del critico e storico dell’arte Philippe Daverio. Era da tempo malato. Nato a Mulhouse, in Alsazia, il 17 ottobre 1949 da padre italiano e madre alsaziana. Nel 1975 aprì la galleria che portava il suo nome “Galleria Philippe Daverio”, in via Monte Napoleone a Milano, nel 1986 fu aperta a New York la “Philippe Daverio Gallery” rivolta all’arte del XX secolo.

Come gallerista ed editore allestì molte mostre, e pubblicato una cinquantina di titoli, tra cui: Catalogo ragionato dell’opera di Giorgio De Chirico fra il 1924 e il 1929; Catalogo generale e ragionato dell’opera di Gino Severini.

Nel 1999 è stato inviato speciale della trasmissione Art’è su Rai 3 e nel 2000 è stato autore e conduttore di Art.tù. Dal 2002 al 2012 esce la serie Passepartout su Rai 3, programma d’arte e cultura, seguito poi da Il Capitale. Nel 2011 per Rai 5 conduce Emporio Daverio, una proposta di invito al viaggio attraverso l’Italia.

Ha collaborato con riviste e quotidiani come Panorama, Vogue, Cronache di Liberal, Avvenire, Il Sole 24 Ore, National Geographic, Touring Club, L’architetto e QN Quotidiano Nazionale.

È stato direttore del periodico Art e Dossier e consulente per la casa editrice Skira, ha collabora inoltre ad una rubrica sull’arte nel mensile Style Magazine del Corriere della Sera.

Nel settembre 2014 è diventato direttore artistico del Grande Museo del Duomo di Milano, e dal 2015 membro del Comitato scientifico della Pinacoteca di Brera e Biblioteca nazionale Braidense.

Di pari passo portò avanti anche la sua attività politica. Nelle amministrative 2009 si candidò consigliere provinciale di Milano nella lista civica di Filippo Penati.

Philippe Daverio conosceva molto bene anche la Liguria per aver partecipato in diverse occasioni a tavole rotonde, inaugurazioni, mostre. Ad Albenga visitò Palazzo Oddo e la Mostra Magiche Trasparenze, definì il Piatto Blu ingauno “il reperto di vetro romano più bello del mondo”.