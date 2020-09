Spotorno, premiati i vincitori del concorso letterario “Scienza Fantastica 2020”

Sono stati proclamati nella serata di domenica 30 agosto dal presidente della giuria Paolo Attivissimo i tre nominativi del podio dell’ottava edizione del Premio Letterario Scienza Fantastica 2020. Il primo classificato è “L’ultimo padiglione” di Francesco Gozzo di Binasco, per la scelta coraggiosa di affrontare non solo il tema del pericolo ecologico ma anche quello della sostituzione etnica e biologica con il taglio sferzante e pungente reso possibile dall’allegoria della fantascienza e dalla tecnica del ribaltamento della prospettiva.Il secondo classificato è “Mesopotamia” di Marco Bindi di Arezzo, per aver voluto parlare di migrazione forzata a causa dei cambiamenti climatici usando luoghi e nomi nostrani, cosa rara nella narrativa fantastica, e proponendo uno scenario su cui riflettere: e se domani i migranti forzati non fossero gli altri, ma fossimo noi?Il terzo classificato è “Oltre l’orizzonte” di Maria Rosa Pagni di Santa Sofia (FC), per aver esplorato il mondo delle simulazioni e delle meta-simulazioni e i possibili destini tecnologici dell’umanità, abbinandoli arditamente agli spaghetti cacio e pepe! I tre racconti sono disponibili su scienzafantastica.it.

