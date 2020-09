Spotorno, l’ordinanza anti alcol non verrà rinnovata

Scade oggi l’ordinanza 193 del 10 Agosto che vietava la somministrazione di alcolici dalle 2:30 sino alle 6.00 e la vendita per asporto dalle 20 alle 6.00 (comprese le bevande non alcoliche se vendute in contenitori di vetro o metallo). Afferma il sindaco di Spotorno, Fiorini: “Ricorderete che l’ordinanza fu emessa d’accordo gli altri comuni della riviera per tentare di porre un freno al consumo di tali bevande da parte di giovanissimi fino a tarda notte. A quella ordinanza -che serviva anche a lanciare un messaggio- seguirono azioni delle forze dell’ordine provinciali, e sempre sentiti i colleghi, si ritiene non sia necessario rinnovarla. Rimaniamo però sempre attenti al mondo giovanile che deve sapersi divertire senza alcool ed altre sostanze”, ha concluso.

