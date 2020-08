Regionali 2020, Matteo Salvini a Savona martedì

Saranno due giorni tutti liguri per il leader della Lega, Matteo Salvini, che visiterà Cairo, Savona e Genova. Il primo appuntamento è alle 10 alla scuola penitenziaria di Cairo Montenotte a cui seguirà alle 11.00 l’inaugurazione del del point in via Roma.

Alle 12.30 sarà a Savona per l’inaugurazione del point di via dei Mille e a cui seguirà un incontro pubblico in Piazza Sito IV alle 13. Successivamente si sposterà nel capoluogo ligure dove alle 15.30 visiterà il quartiere di Begato e alle 16.15 farà tappa al gazebo della Lega in via Napoli e alle 19.30 in piazza Matteotti per un incontro pubblico.

Mercoledì 2 settembre sarà a Rapallo alle 9.30 per la “colazione con Salvini” sul lungomare Vittorio Veneto.

Com.Elett.