A meno di un mese dalle Regionali ecco i nomi dei vari candidati savonesi nelle varie liste

Manca meni di un mese alla consultazione elettorale del 20 settembre. Originariamente previste per il 18 aprile e rinviate a causa dell’emergenza sanitaria, si svilupperanno in due direzioni: quella delle elezioni regionali e il referendum per il taglio dei parlamentari. Le regionali interessano 6 delle 15 regioni a statuto ordinario: Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia.

In Liguria, come noto saranno cinque i candidati: Giovanni Toti per il centrodetra, Ferruccio Sansa per il centro sinistra (in Liguria alleato con il M5S), Aristide Massardo appoggiato da Italia Viva, +Europa, Alleanza Civica per il Nord Ovest e PSI; Alice Salvatore (Il Buonsenso) e Giacomo Chiappori, leghista, sindaco di Diano Marina con la lista “Grande Liguria”.

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Per votare servirà presentarsi al seggio elettorali muniti di tessera elettorale e un documento di identità valido. Alle elezioni regionali a differenza delle amministrative non è previsto alcun ballottaggio, tranne che in Toscana dove se nessuno raggiunge il 40% si va al testa a testa, con il candidato che prende anche un solo voto in più dei suoi avversari che viene poi eletto governatore.

Contestualmente, negli stessi giorni e orari si svolgerà anche il referendum costituzionale per l’approvazione o meno della legge costituzionale circa le ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari’ che riduce il numero di deputati alla Camera (da 630 a 400) e di senatori al Senato (da 315 a 200).

Per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e, contemporaneamente, garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale, i ministri dell’Interno e della Salute hanno sottoscritto un protocollo sanitario e di sicurezza da applicare in occasione delle consultazioni referendarie e delle elettive suppletive, regionali e comunali del 20 e del 21 settembre 2020.

Tra le misure per l’allestimento e l’ingresso ai seggi, sono previsti accessi contingentati agli edifici che li ospitano, percorsi distinti di entrata e di uscita, distanziamento tra i componenti del seggio e tra questi e gli elettori, in particolare nel momento in cui questi devono rimuovere la mascherina per il riconoscimento, definizione del numero e della disposizione delle cabine elettorali, tenendo conto dello spazio disponibile e delle necessità di movimento.

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della mascherina da parte degli elettori e di ogni altro soggetto che ha diritto ad entrarvi, come i rappresentanti di lista.

Per la coalizione che sostiene Giovanni Toti

Lega

Stefano Mai, Brunello Brunetto, Maria Maione, Roberto Sasso Del Verme, Maria Zunato.

Lista Toti Presidente

Angelo Vaccarezza, Alessandro Bozzano, Caterina Garra, Lorenza Giudice, Patrizia Lanfredi.

Forza Italia-Liguria Popolare

Pietro Balestra, Eraldo Ciangherotti, Fabrizio Ghione, Valeria Grippo, Doriana Rodino.

Fratelli d’Italia

Simona Saccone, Barbara De Stefani, Diego Distilo, Francesco Garofano, Renato Scosceria.

Udc Liguria

Maria Luisa Formato, Rosario Merenda, Monica Pinna, Eugenio Lanfranco, Giacomo Negro.

Per la coalizione che sostiene Ferruccio Sansa

Pd-Articolo Uno

Mauro Righello, Alessandra Gemelli, Roberto Arboscello, Ilaria Pietropaolo, Massimo Niero.

Movimento 5 Stelle

Andrea Melis, Andrea Traverso, Nicoletta Guglielmo, Rodolfo detto Rudy Sanna, Isabella Parini.

Linea Condivisa-Sinistra per Sansa

Rita Lasagna, Nello Balzano, Claudia Rossi, Giacomo Buscaglia, Dilvo Vannoni .

Lista Ferruccio Sansa Presidente

Gloria Bardi, Jan Casella, Giovanni Durante, Germano Gadina, Danila Satragno.

Europa Verde-Demos Centro Democratico

Mauro Brunetti, Rossella Braschi, Giuliano Ratti, Annunziata Santoro, Fabio Tanghetti.

Per la coalizione che sostiene Aristide Massardo

Più Europa-Psi-Italia Viva

Sara Badano, Barbara Pasquali, Vincenzo Munì, Carlo Frumento, Massimo Giacchero.

Per Alice Salvatore (ilBuonsenso)

Alice Salvatore, Marco De Ferrari.

Per Grande Liguria-Chiappori Presidente che appoggia Giacomo Chiappori

Oriana Bobone, Giacomo Chiappori, Elisa Ravera, Paolo Bassi, Rosa Firpo

Per Gaetano Russo (Popolo della Famiglia-Democrazia Cristiana)

Marino Fenocchio, Margherita Ruffino, Maria Dulbecco, Erminia Persico, Franco Melchiorre.