Election Day, tra un mese al voto per Regionali e Referendum

Manca esattamente un mese alla consultazione elettorale del 20 settembre. §Originariamente previste per il 18 aprile e rinviate a causa dell’emergenza sanitaria, si svilupperanno in due direzioni: quella delle elezioni regionali e il referendum per il taglio dei parlamentari. Le regionali interessano 6 delle 15 regioni a statuto ordinario: Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia.

In Liguria, come noto saranno cinque i candidati: Giovanni Toti per il centrodetra, Ferruccio Sansa per il centro sinistra (in Liguria alleato con il M5S), Aristide Massardo appoggiato da Italia Viva, +Europa, Alleanza Civica per il Nord Ovest e PSI; Alice Salvatore (Il Buonsenso) e Giacomo Chiappori, leghista, sindaco di Diano Marina con la lista “Grande Liguria”.

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Per votare servirà presentarsi al seggio elettorali muniti di tessera elettorale e un documento di identità valido. Alle elezioni regionali a differenza delle amministrative non è previsto alcun ballottaggio, tranne che in Toscana dove se nessuno raggiunge il 40% si va al testa a testa, con il candidato che prende anche un solo voto in più dei suoi avversari che viene poi eletto governatore.

Contestualmente, negli stessi giorni e orari si svolgerà anche il referendum costituzionale per l’approvazione o meno della legge costituzionale circa le ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari’ che riduce il numero di deputati alla Camera (da 630 a 400) e di senatori al Senato (da 315 a 200).

Per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e, contemporaneamente, garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale, i ministri dell’Interno e della Salute hanno sottoscritto un protocollo sanitario e di sicurezza da applicare in occasione delle consultazioni referendarie e delle elettive suppletive, regionali e comunali del 20 e del 21 settembre 2020.

Tra le misure per l’allestimento e l’ingresso ai seggi, sono previsti accessi contingentati agli edifici che li ospitano, percorsi distinti di entrata e di uscita, distanziamento tra i componenti del seggio e tra questi e gli elettori, in particolare nel momento in cui questi devono rimuovere la mascherina per il riconoscimento, definizione del numero e della disposizione delle cabine elettorali, tenendo conto dello spazio disponibile e delle necessità di movimento.

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della mascherina da parte degli elettori e di ogni altro soggetto che ha diritto ad entrarvi, come i rappresentanti di lista.