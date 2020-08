Coronavirus, in aumento i casi in Liguria nelle ultime 24 ore: +30

In aumento i casi di contagio da COVID-19 in Liguria nell’ultimo giorno: Sono 30 in più. Fortunatamente non si registra alcun decesso ma nella nostra regione il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale a 10.531. I tamponi effettuati sono 215.615 (+ 1.938).

I casi per provincia

Imperia 69

Savona 221 (+9)

La Spezia 54 (+3)

Genova 789 (+9)

Residenti fuori regione/estero 59 (+1)

Altro/in fase di verifica 123 (+1)

Totale 1.315

Ospedalizzati: 24 (1 in terapia intensiva) | 2 in meno rispetto a ieri

Asl1: 5 (-2)

Asl2: 4 (-1)

Policlinico San Martino: 4 (1 in terapia intensiva)

Evangelico: 0

Galliera: 2 (-1)

Gaslini: 4 (+2)

Asl3 globale: 0

Asl4: 1

Asl5: 4