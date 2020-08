Garessio, domani tradizionale Concerto di Ferragosto a due passi dalla Liguria

Un Concerto di Ferragosto nel segno del ricordo quello che taglia il traguardo della 40ᵃ edizione che si svolgerà domani nel cortile del Castello di Casotto, a Garessio (Alta Val Tanaro), nel rispetto delle norme sanitarie e della sicurezza. Una platea di soli 120 posti con i rappresentanti del personale sanitario delle regioni più colpite dal coronavirus e i sindaci del territorio. A ranghi ridotti anche l’Orchestra Bruni Città di Cuneo, diretta per il quarto anno da Andrea Oddone, di 31 elementi con solo archi, arpa e percussioni.



Per medici, infermieri e volontari di tutta Italia un dedica speciale con l’Elegia di Lorenzo Perosi, compositore tortonese, scelto per le sue origini, un richiamo anche alle zone del Piemonte che hanno pagato il prezzo più alto dell’epidemia. Il programma del concerto, tutto composto da repertorio italiano, inizia con un doveroso ricordo a Ennio Morricone con un tema tratto da C’era una volta in America, poi un giovanissimo Rossini, con una sonata a quattro, una fantasia dei più celebri temi di Nino Rota scritti per i film di Federico Fellini, e ancora quattro arie di musica italiana interpretate dal tenore Fabio Armiliato, noto al pubblico internazionale per le sue esibizioni alla Scala, al Metropolitan di New York e per aver interpretato sé stesso in un film di Woody Allen.