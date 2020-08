Ponte di Genova, Vazio (Pd): “Presente per dire grazie a chi ha lavorato giorno e notte”

L’onorevole Franco Vazio, vice presidente Commissione Giustizia Camera dei Deputati, commenta:”Ho voluto essere presente per dire grazie a chi ha lavorato giorno e notte per ricucire in parte una ferita di Genova e della Liguria intera. Finalmente si tornerà ad avere un migliore collegamento con il capoluogo ligure”

“Ho scelto di partecipare per rappresentare al mondo le capacità industriali e ingegneristiche dell’Italia. Ho voluto essere qui per rivolgere una preghiera alle 43 persone che hanno pagato con la loro vita errori inescusabili e scelte nei fatti profondamente sbagliate”.

“Non dimenticheremo mai e non lasceremo nessuno a combattere da solo, in attesa che la giustizia faccia il suo corso”.