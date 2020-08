DOPO DUE ANNI LE AUTO TORNANO A TRANSITARE SUL VIADOTTO SUL POLCEVERA: APERTO IL PONTE GENOVA-SAN GIORGIO

Via le transenne, semafori verdi: dopo due anni tornano a transitare le auto sul nuovo Ponte di Genova San Giorgio inaugurato ieri. Un piccolo intoppo relativo all’asfalto ne ha ritardato l’apertura che era prevista per il tardo pomeriggio di oggi dopo la consegna dell’opera dalla struttura commissariale ad Aspi che è la concessionaria. E’ così scattato alle 22 il via libera con la Safety car della Polizia Stradale che ha fatto da battistrada alle auto incolonnate che hanno attraversato la nuova struttura in una sovrapposizione di sentimenti: orgoglio, commozione e ricordo per le 43 vittime che hanno perso la vita nel crollo di 2 anni fa: Genova e la Liguria sono nuovamente unite.

