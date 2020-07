Finale, il tour”Il bello di Panorma” porta il talk politico nelle piazze con i temi dell’autonomia e dell’attualità

I temi dell’attualità politica ma non solo. E’ questa la cifra del tour “Il bello di Panorama” che ieri sera ha fatto tappa a Finale Ligure ai Chiostri di Santa Caterina. Giovanni Toti, Paolo Del Debbio e Maurizio Belpietro (che è Direttore di Panorama) con la partecipazione della giornalista, Claudia Fusani, hanno raccontato la loro idea di Italia mettendone in luce contraddizioni, criticità con uno sguardo verso il futuro e di come il nostro Paese potrà ripartire dopo il lockdown. Il tema del talk, che in Liguria ha già toccato Lerici, verte anche e soprattutto sui temi dell’autonomia regionale rispetto al Governo con cui “Deve esserci collaborazione” come ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. La formula è quella del talk politico che esce dagli studi televisivi per approdare nelle piazze e interagire con i cittadini. Alla serata hanno partecipato anche diversi sindaci della provincia di Savona tra cui Ilaria Caprioglio, Primo cittadino della Città della Torretta; Ugo Frascherelli, Sindaco di Finale Ligure e il Presidente della Provincia di Savona e Sindaco di Calizzano, Pierangelo Olivieri.

Maurizio Belpietro, Direttore di “Panorama” e “La Verità”

Paolo Del Debbio, conduttore e giornalista di Rete4



Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria