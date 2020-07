Genova, il concerto per l’inaugurazione del Ponte si svolgerà al Carlo Felice il 31 luglio

Sarà l’inedito del Maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso, intitolato ‘Tante pietre a ricordare’ ad aprire il 31 luglio al Carlo Felice di Genova, il concerto in occasione dell’inaugurazione del ponte ‘Genova San Giorgio’. Il brano, per orchestra, coro e voce bianca, è stato scritto in memoria delle vittime del crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018. Si tratta dell’ultimo lavoro del Maestro prima della sua morte. A dirigerne l’esecuzone ci sarà il figlio del compositore, Andrea Morricone. Le presenze a teatro saranno contingentate: non più di 900 spettatori.

