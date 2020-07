Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Liguria nessun decesso ma 24 positivi in più

Aumentano di 24 unità i casi di coronavirus in Liguria nelle ultime 24 ore, con il totale che sale a 10.174. La Regione specifica che sono stati inseriti 18 tamponi positivi rilevati nel mese di luglio su tutto il territorio regionale non riferiti ad alcun cluster, ma evidenziati a seguito di un riallineamento del database sui 180.000 tamponi presenti.

🔶 1.275 individuati da test di screening o contact tracing e 8.899 in pazienti sintomatici

🔴 Attualmente positivi = 1.144 (-4)

🔹 30 (+0) in ospedale (di cui 1 in terapia intensiva / UTI, +0)

🔹 180 in isolamento domiciliare (+7)

✅ Guariti non più positivi = 7.464 (+28)

⚫ Deceduti = 1.566 (+0)

🔬 Tamponi = 182.797 (+1967)

🏥 Ospedalizzati:

📌 Asl1 = 7

📌 Asl2 = 8

📌 Asl3 Villa Scassi = 6

📌 San Martino = 2

📌 Asl4 = 4

📌 Asl5 = 3

📊 Attualmente positivi per residenza:

IM = 80 (+0)

SV = 144 (+2)

GE = 745 (-6)

SP = 23 (+0)

Fuori regione = 54 (+0)

Altro o in fase di verifica = 98 (+0)

🏠 Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 1286

📌 Asl1 = 26

📌 Asl2 = 874

📌 Asl3 = 214

📌 Asl4 = 60

📌 Asl5 = 112