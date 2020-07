Calcio, Savona: non tutto è perduto (almeno sembra)

Alle 18, ora di scadenza della presentazione delle domande da parte delle 165 squadre aventi diritto a disputare la prossima serie D, solo due club hanno gettato la spugna: si tratta di Cattolica San Marino e Vigor Carpaneto. La notizia è stata rilanciata dal sitto www.almanaccotoscano.it. Dunque, il Savona, al momento non figura tra le escluse dal prossimo campionato malgrado intorno alle 17 Carlo Sergi abbia diffuso un comunicato stampa che riportiamo: “È con grandissimo dispiacere che informiamo tutti della oggettiva impossibilità a proseguire il cammino intrapreso. La decisione di non iscrivere la società al prossimo campionato è dolorosa, ma l’unica possibile. L’impegno di ciascuno è stato massimo nel tentativo di permettere un finale diverso e per questo vogliamo ringraziare tutti coloro che con infinita dedizione e grande professionalità hanno dimostrato nel corso della stagione che si sta per chiudere, e in particolare in questi ultimi difficili mesi, un appassionato attaccamento ai colori, ai valori, alla storia di questa società. Ed è questa passione che rende la giornata di oggi incredibilmente triste”. Il fatto che il Savona risulti tra le squadre iscritte significa che una domanda è stata presentata, quasi certamente incompleta, ma è stata presentata e firmata. Dunque, non tutto potrebbe essere perduto, entro il 28 luglio, infatti, le documentazioni saranno esaminate dalla Co.Vi.So.D. che, comunicherà alle società l’esito dell’istruttoria. In caso di risposta negativa le società potranno presentare ricorso entro il 31 luglio 2020 con conseguente decisione della Co.Vi.So.D entro il 4 agosto. a quel punto spetterà al Consiglio Direttivo della LND la ratifica della decisione con la possibilità di esclusione delle Società che abbiano presentato documentazione falsa o mendace.

Alla Lega Nazionale Dilettanti è pervenuta telematicamente la richiesta di iscrizione al campionato che, secondo quanto riportato, sarà bocciata dalla Co.Vi.So.D. con la comunicazione entro il 28 luglio dell’esito dell’istruttoria alla società con l’invio della stessa per conoscenza alla Lega Nazionale Dilettanti e al Dipartimento Interregionale dal momento che è stata inoltrata la semplice domanda di iscrizione priva delle necessarie coperture economiche Dopo che la Co.Vi.So.D. si sarà espressa il Savona avrà tempo fino alle 17:00 del 31 luglio 2020 per presentare ricorso in caso contrario sarà escluso dal campionato, un ulteriore ricorso verrà esaminato entro il 4 agosto prossimo.