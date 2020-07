Claudio Lippi a Radio 104: “Voglio salire sul palco del Festival di Sanremo”

Da cantante a presentatore radiofonico e televisivo ma anche doppiatore, imitatore e attore senza dimenticare la pubblicità. Claudio Lippi ha attraversato tutte le sfaccettature del mondo dello spettacolo con la sua simpatia e sensibilità. Gli esordi musicali a inizio degli anno ’60 hanno lasciato il posto a inizio anni ’70 alla radio e alla TV. Il suo debutto sullo schermo risale al 1972 in Giocagiò e Aria aperta, sempre in quegli anni arriva anche il primo ruolo in uno dei film “musicarelli” dell’epoca: “Piange il telefono”e il doppiaggio dei personaggi maschili di Barbapapà. Erano gli anni dell’avvento delle televisioni private a cui Lippi passa nel 1984 conducendo il quiz “Tuttinfamiglia” e il “Buon Paese”; il ritorno in RAI è caratterizzato dalla conduzione di “Giochi senza frontiere”, mentre il secondo passaggio alla Fininvest lo vede al timone de “Il Pranzo è Servito” (1990). Negli anni seguenti Claudio Lippi farà parte del cast di importanti trasmissioni come: “Buona Domenica”, “La sai l’ultima?” “La Prova del cuoco”. Nei giorni scorsi si è parlato della possibile partecipazione di Lippi al prossimo Festival di Sanremo: “Salire sul palco di Sanremo come concorrente è un’emozione che voglio vivere prima di morire”. Intervenuto telefonicamente a “This Morning” ecco cosa ci ha detto

