Regione, avviso pubblico per la costruzione di nuove fondazioni per gli istituti tecnici superiori.

Regione Liguria, con la dgr n.578 del 10 luglio 2020, ha approvato l’avviso pubblico per la presentazione di candidature per la costituzione di nuove fondazioni per gli istituti tecnici superiori.

Le nuove fondazioni riguardano:

un nuovo istituto tecnico superiore nella provincia di Imperia per qualsiasi area tecnologica e ambito coerenti con le esigenze del territorio

un nuovo istituto tecnico superiore nel settore Area 5 – Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo, Ambito 5.1 turismo e attività culturali senza vincoli di territorio

Le candidature possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 14 settembre 2020 secondo le modalità previste nell’avviso.