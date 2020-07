Coronavirus, in Liguria due decessi in più nelle ultime ventiquattr’ore

Sono sei i nuovi casi di COVID-19 registrati in Liguria nelle ultime 24 ore. I casi totali da inizio emergenza salgono a 10.038 (+6) di cui 1.239 individuati da test di screening o contact tracing e 8.799 in pazienti sintomatici. Due i decessi.

🔴 Attualmente positivi = 1.177 (+0)

🔹 23 (-1) in ospedale (di cui 0 in terapia intensiva / UTI, +0)

🔹 171 in isolamento domiciliare (-23)

✅ Guariti non più positivi = 7.300 (+4)

⚫ Deceduti = 1.561 (+2)

🔬 Tamponi = 167.739 (+1.330)

🏥 Ospedalizzati:

📌 Asl1 = 8

📌 Asl2 = 2

📌 Asl3 Villa Scassi = 8

📌 Asl4 = 1

📌 Asl5 = 4

📊 Attualmente positivi per residenza:

IM = 103 (+0)

SV = 80 (+0)

GE = 827 (+0)

SP = 27 (+0)

Fuori regione = 49 (+0)

Altro o in fase di verifica = 91 (+0)