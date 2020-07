Calo di tre unità per quanto riguarda il totale dei positivi al COVID-19 in Liguria che oggi scende a 1.177 (-3). Gli ospedalizzati sono 24, (-1), nessuna terapia intensiva ma un decesso legato al Coronavirus registrato all’ospedale Villa Scassi di Genova.Il totale dei guariti sale a 7.296, (+2). Il totale dei test effettuati è 163.409 (+390). Le persone in sorveglianza attiva sono 375 (-23 rispetto a ieri).

