Nell’ambito dei controlli del personale di Autostrade alle gallerie della rete autostradale ligure, questa sera dalle 21 e per tutta la notte fino a domani alle 6 sarà chiuso il tratto tra il bivio A10-A26 e l’uscita di Varazze in direzione di Ventimiglia per ispezioni alle gallerie “Mervalo”, “Crevari”e “Borgonovo”, i veicoli diretti a ponenti dovranno così uscire a Genova Prà e rientrare a Varazze.

