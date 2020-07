Genova, oggi la cerimonia di consacrazione pastorale di Padre Marco Tasca, nuovo Arcivescovo Metropolita

Genova e la Liguria abbracceranno questa sera alle ore 18, in piazza della Vittoria nel capoluogo ligure l’arrivo di Padre MArco Tasca, nuovo Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi. In osservanza alle misure sanitarie anti COVID-19 la cerimonia si svolgerà all’aperto e non nel Duomo di San Lorenzo. Padre Tasca, riceverà dal Cardinale uscente Angelo Bagnasco, la consacrazione episcopale. Padre Marco Tasca, è stato ministro generale dei frati francescani conventuali. Nato a Sant’Angelo di Piove di Sacco in provincia di Padova il 9 giugno 1957 è stato ordinato sacerdote il 19 marzo 1983, nella sua parrocchia di origine. Il 26 maggio del 2007 è stato eletto 119º successore di san Francesco per l’Ordine dei conventuali. Il 29 gennaio del 2013, il 200º capitolo dell’ordine lo ha rieletto ministro generale per un nuovo mandato che si è concluso il 25 maggio 2019 con l’elezione di Carlos Alberto Trovarelli. Alla cerimonia parteciperanno anche tutti i vescovi ausiliari della regione ecclesiastica ligure: Mons. Antonio Suetta per la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo; Mons. Guglielmo Borghetti per la Diocesi di Albenga-Imperia; Mons. Calogero Marino per la Diocesi di Savona-Noli; Mons. Alberto Tanasini per la Diocesi di Chiavari; Mons. Ernesto Palletti per la Diocesi di La Spezia-Brugnato-Sarzana e Mons. Vittorio Viola per la Diocesi di Tortona.

