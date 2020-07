Coronavirus, il totale dei casi positivi in Liguria scende sotto le 1200 unità

Calano di 11 unità le persone attualmente positive al Covid19 in Liguria, con il totale che scende a 1192. I nuovi contagi registrati dalla Regione nelle ultime ventiquattr’ore sono 6; 1.527 nuovi tamponi effettuati (161.991 in totale). Il totale dei casi registrati in regione sono 10.031. Tornano a svuotarsi le terapie intensive mentre non si registrano decessi nelle ultime 24 ore.

Le persone in isolamento domiciliare oggi sono 227, (-11). Il totale dei guariti sale a 7.280. Le persone in sorveglianza attiva sono 425 (+2).

