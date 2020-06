Via al Facebook contest sui comuni bandiera blu e arancione

Parte oggi durerà per tutto luglio e agosto, il contest Facebook sulla pagina di Regione Liguria per stabilire quali sono il Comune Bandiera Blu e il borgo d’eccellenza preferiti dell’estate 2020.

Si tratta naturalmente di un contest “estivo”, senza veri vincitori né vinti: l’obiettivo è soprattutto quello di far circolare sui social le eccellenze liguri, sia della costa che dell’entroterra, facendo leva sull’orgoglio di abitanti e l’affetto di turisti per un’incruenta battaglia di clic.

Non tutti sanno che la nostra regione detiene il record di Bandiere Blu in Italia, o che è stata la prima ad essere insignita della Bandiera Arancione, iniziativa nata proprio in Liguria. Con i “Borghi più belli d’Italia” sono quasi sessanta i Comuni liguri sui quali sventola uno dei vessilli di eccellenza nazionali, dalla A di Airole alla Z di Zuccarello.

Il meccanismo è semplice, due volte alla settimana verranno aperte le votazioni su un girone di quattro Comuni – debitamente suddivisi fra le Riviere e per quanto possibile equilibrati come dimensione – ognuno abbinato a una emoji: al termine di ventiquattr’ore di clic (ogni utente Facebook può votare una volta sola) verrà stabilito quale Comune passa il turno. Dopo le due semifinali con gli otto vincitori dei gironi ci sarà la finalissima fra i due Comuni arrivati in fondo al contest.

Nel mese di luglio, da martedì 30 giugno a domenica 2 agosto, si “scontreranno” i Comuni Bandiera Blu; nel mese di agosto, da martedì 4 a domenica 6 settembre, spazio all’entroterra con il contest fra Bandiere Arancioni e “Borghi più belli d’Italia”.

1. Airole (Bandiera Arancione)

2. Albisola Superiore (Bandiera Blu)

3. Albissola Marina (Bandiera Blu)

4. Ameglia (Bandiera Blu e Borgo più bello d’Italia)

5. Apricale (Bandiera Arancione e Borgo più bello d’Italia)

6. Bergeggi (Bandiera Blu)

7. Bonassola (Bandiera Blu)

8. Bordighera (Bandiera Blu)

9. Borghetto Santo Spirito (Bandiera Blu)

10. Borgio Verezzi (Borgo più bello d’Italia)

11. Brugnato (Bandiera Arancione e Borgo più bello d’Italia)

12. Camogli (Bandiera Blu)

13. Campo Ligure (Borgo più bello d’Italia)

14. Castelbianco (Borgo più bello d’Italia)

15. Castelnuovo Magra (Bandiera Arancione)

16. Castelvecchio di Rocca Barbena (Bandiera Arancione e Borgo più bello d’Italia)

17. Celle Ligure (Bandiera Blu)

18. Ceriale (Bandiera Blu)

19. Cervo (Borgo più bello d’Italia)

20. Chiavari (Bandiera Blu)

21. Cipressa (Borgo più bello d’Italia)

22. Diano Castello (Borgo più bello d’Italia)

23. Diano Marina (Bandiera Blu)

24. Dolceacqua (Bandiera Arancione)

25. Finale Ligure (Bandiera Blu e Borgo più bello d’Italia)

26. Framura (Bandiera Blu e Borgo più bello d’Italia)

27. Imperia (Bandiera Blu)

28. Laigueglia (Borgo più bello d’Italia)

29. Lavagna (Bandiera Blu)

30. Lerici (Bandiera Blu e Borgo più bello d’Italia)

31. Levanto (Bandiera Blu)

32. Loano (Bandiera Blu)

33. Millesimo (Borgo più bello d’Italia)

34. Moneglia (Bandiera Blu e Borgo più bello d’Italia)

35. Noli (Bandiera Blu e Borgo più bello d’Italia)

36. Perinaldo (Bandiera Arancione e Borgo più bello d’Italia)

37. Pietra Ligure (Bandiera Blu)

38. Pigna (Bandiera Arancione)

39. Pignone (Bandiera Arancione)

40. Riva Ligure (Bandiera Blu)

41. San Lorenzo al Mare (Bandiera Blu)

42. Sanremo (Bandiera Blu)

43. Santa Margherita Ligure (Bandiera Blu)

44. Santo Stefano al Mare (Bandiera Blu)

45. Santo Stefano d’Aveto (Bandiera Arancione)

46. Sassello (Bandiera Arancione)

47. Savona (Bandiera Blu)

48. Seborga (Bandiera Arancione e Borgo più bello d’Italia)

49. Sestri Levante (Bandiera Blu)

50. Spotorno (Bandiera Blu)

51. Taggia (Bandiera Blu e Borgo più bello d’Italia)

52. Toirano (Bandiera Arancione)

53. Triora (Bandiera Arancione e Borgo più bello d’Italia)

54. Varazze (Bandiera Blu)

55. Varese Ligure (Bandiera Arancione e Borgo più bello d’Italia)

56. Vernazza (Borgo più bello d’Italia)

57. Zuccarello (Borgo più bello d’Italia)