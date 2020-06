Caos viabilità, sabato mobilitazione dei comuni dell’entroterra a Masone

A tutto c’è un limite. Le chiusure di tratti autostradali, gli scambi di carreggiata, i cantieri e gli incidenti che giornalmente penalizzano la circolazione stradale e autostradale in Liguria sono al centro della protesta che si svolgerà sabato prossimo dalle 9 presso l’ingresso autostradale di Masone, con i cittadini della valle Stura pronti a mobilitarsi per avere collegamenti dignitosi con Genova e le due Riviere. Al centro dell’iniziativa anche la protesta per l’assenza di un trasporto pubblico all’altezza che aiuti ad uscire dall’isolamento di questa parte di regione. Alla manifestazione parteciperanno oltre ai cittadini anche i sindaci delle valli Stura, Orba, Leira e alcuni comuni del Basso Piemonte.

