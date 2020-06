Albenga, la maggioranza si schiera con la Polizia Locale, Vannucci: “Il consigliere Ciangherotti fa una affermazione molto grave, dice che i vigili di fronte alle infrazioni si girano dall’altra parte”

La maggioranza si schiera con la Polizia Locale e l’Assessore Vannucci sottolinea con forza: “Il consigliere Ciangherotti fa una affermazione molto grave. Dice che i vigili di fronte alle infrazioni si girano dall’altra parte. La nostra Polizia Locale, invece, fa moltissimo e questo credo sia sotto gli occhi di tutti”.La questione è sorta durante la discussione del punto all’ordine del giorno sulla “Realizzazione area di sosta autocaravan attrezzata a pagamento”.Ad esporre la questione il consigliere Minucci che ha sottolineato che tale provvedimento sarebbe necessario sia per la tutela del paesaggio che per creare posti di lavoro andando inoltre a risolvere l’annoso problema del parcheggio selvaggio dei camper ad Albenga.

Il vicesindaco Alberto Passino entrando nel merito ha sottolineato: “Avere un’area camper attrezzata è una esigenza nota. Per questo abbiamo già da tempo avviato il processo per individuare un’area idonea. Stiamo vagliando alcune soluzioni confrontandoci con gli uffici e le categorie economiche e commerciali coinvolte, come campeggiatori e rappresentanti dei camperisti. La soluzione, purtroppo, non è semplice anche dal punto di vista urbanistica, ma ci stiamo attivando e comunicherò al consigliere Minucci le soluzioni che vaglieremo”.A seguito di un intervento del consigliere di minoranza Eraldo Ciangherotti, però, la discussione si è accesa scatenando la reazione, prima dell’Assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci e di seguito quella di tutta la maggioranza che si è schierata al fianco della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine.Afferma l’assessore Vannucci: “Durante il suo intervento il consigliere Ciangherotti ha affermato che la polizia locale, passando davanti a Piazza Bolla e notando i camper in infrazione, si gira dall’altra parte. Questa è una affermazione gravissima. Non credo sia così ed anzi la nostra Polizia Locale è un nostro grande vanto. Le operazioni che compiono sono importanti e spesso molto delicate e sicuramente gli agenti fanno sempre il loro dovere.”A chiudere gli interventi il Sindaco Tomati che afferma: “Albenga ha necessità di un’area camper, questo è noto a tutti, ma sappiamo che il percorso per realizzarla è difficile. Credo sia profondamente sbagliato usare mozioni strumentali e arrivare a dire che i vigili se vedono un’infrazione si girano dall’altra parte quando in realtà credo che si stia facendo molto”.L’OdG ha ricevuto il voto favorevole della minoranza e contrario della maggioranza.

