Coronavirus, in Liguria calo dei positivi meno pronunciato ma aumentano i soggetti in sorveglianza attiva nelle ultime 24 ore

Numeri sotto controllo per il coronavirus in Liguria. Prosegue, anche se più lentamente il calo dei positivi nella nostra regione. Nelle ultime 24 ore sono stati 18 in casi in meno, per un totale che scende a 1464.Gli ospedalizzati sono 57 di cui 3 in terapia intensiva Il totale dei guariti con due test consecutivi negativi è 6.938 (+22). Si segnala un solo decesso ma aumentano i soggetti in sorveglianza attiva con 21 pazienti in più rispetto a ieri (totale di 412)

Il totale dei test effettuati è 142.669 (+1.197).

