Toti: “Esauriti in un giorno i bonus assunzionali per il settore turistico

“La Liguria ha bisogno e voglia di ripartire”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “In un solo giorno abbiamo esaurito i bonus assunzionali stanziati da Regione per le aziende del settore turistico, con 285 richieste di contributo per oltre 2 milioni di euro. Un segnale che dimostra che il settore turistico vuole ripartire ma non basta. Alla Liguria servono infrastrutture sicure e collegamenti che funzionino per tornare a correre. Invece ci ritroviamo con le autostrade inchiodate e nessuna certezza dal Governo sul ripristino dei voli Alitalia dallo scalo di Genova. Nessun sostegno alla nostra economia potrà mai bastare se c’è chi continua a voler isolare la Liguria”.

