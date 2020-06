Spostarsi in Liguria è un calvario

La situazione è diventata insostenibile e inaccettabile. Muoversi in Liguria è impossibile. Strade, autostrade, ferrovie sono percorribili a prezzo di ritardi, blocchi, rallentamenti dovuti ad una causa sola: la vetustà di tutte le reti di comunicazione che dopo decenni di incuria e menefreghismo adesso chiedono il conto. Che pagano i cittadini, ossia ciascuno di noi. Ogni giorno la litania delle code sulle autostrade liguri e dei ritardi dei treni aggravano una situazione già resa critica dalla crisi sociale provocata dalla pandemia che si cerca di invertire in ogni modo. Ma come? Quale ripartenza economica se non c’è nulla che funzioni? Come si può immaginare una Liguria economicamente florida se di fatto è irraggiungibile e non solo ai turisti? Domande a cui si risponde con la consueta retorica che irrita, soprattutto perchè le soluzioni sembrano di difficile attuazione. Serve una nuova autostrada e la tanto attesa Gronda, già progettata e finanziata, giace in uno dei cassetti ministeriali in attesa di una firma che sblocchi lo stallo; servono ferrovie: il raddoppio a ponente, il Terzo Valico e il raddoppio della linea che da Savona sale nell’entroterra perchè è necessario dare respiro al traffico portuale anche su rotaia. Promesse e parole: fatti, zero. La Liguria sconta una arretratezza economica e infrastrutturale pari a quella di Basilicata, Molise, Sicilia e Sardegna, che la sta gettando nel baratro. La rete autostradale risale agli anni ’50, quella ferroviaria ai tempi dell’Unità d’Italia. Il timore che la ricostruzione record del nuovo viadotto di Genova resti un unicum è davvero forte, anche perchè il Modella Genova che ha abbattuto la burocrazia e le lungaggini amministrative privilegiando il momento realizzativo dovrebbe diventare un paradigma di azione che molto probabilmente è destinato a rimanere tale. Non è ammissibile che per percorrere venti chilomteri si debbano buttare ore e ore come non è ammissibile che ad ogni temporale crolli una strada bloccando qualsiasi tipo di spostamento. Viaggiare in treno è altrettanto problematico. Raffiche di ritardi, soppressioni, convogli stracolmi di passeggeri costretti a lunghe soste in stazione e obbligati al trasbordo su altri treni per non infrangere le norme di sicurezza sanitarie: lamentele, tensioni sono all’ordine del giorno e la pazienza degli utenti non è infinita.

Condividi ora