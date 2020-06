Celle Ligure, aperte le spiagge libere ma con capienza massima prevista

La Sindaco di Celle Ligure, attraverso un’ordinanza sindacale ha previsto da da oggi l’apertura delle spiagge libere dalle 8 alle 19, fino al 30 settembre. Le spiagge libere e la sponda sinistra della foce del rio Ghiare saranno accessibili gratuitamente senza necessità di prenotazione e sino a esaurimento dei posti.

In particolare le aree aperte saranno così determinate:

– spiaggia libera Punta Aspera max 200 persone;

– spiaggia libera Bouffou max 300 persone;

– spiaggia libera san Sebastiano max 40 persone;

– foce rio Ghiare, sponda sinistra, max 50 persone.

Resta il divieto di stazionamento e di utilizzo degli arenili in uso alle associazioni cellesi per attività ludiche di gruppo, per stazionamento sull’arenile e per tutte quelle attività non strettamente riconducibili agli sport acquatici per i quali le aree sono concesse in uso. In ogni attività esterna consentita deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tutti i fruitori delle spiagge libere devono rispettare la capienza massima indicata nei cartelli affissi all’ingresso della spiaggia”.

“E’ vietato occupare o stazionare all’interno dei corridoi individuati tra un settore e l’altro finalizzati all’accesso al mare e agli spostamenti in sicurezza. Tutti i fruitori delle spiagge dovranno adottare le misure precauzionali adeguate a proteggersi e proteggere gli altri dal contagio utilizzando la mascherina o qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca” fanno sapere dall’Amministrazione comunale.