Due annegamenti si sono verificati tra Andora e Alassio nella giornata di oggi. Vittime, due persone, un uomo di 83 anni e un altro di 58, entrambi in Liguria in vacanza. Sulla loro morte sono in corso le indagini per stabilire la dinamica dei decessi. A nulla sono valsi gli interventi pur tempestivi dei soccorsi e il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

