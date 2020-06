Election Day, decisa la data: 20 e 21 settembre

“Finalmente il Parlamento ha votato dopo un rocambolesco pomeriggio il decreto sulle elezioni, si voterà con un election day il 20 e 21 settembre, me lo ha confermato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese”. Lo ha comunicato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha aggiunto che: “Si presenteranno le liste il 20 agosto poi inizierà la campagna elettorale, come è noto avremmo preferito votare prima dell’apertura scuole, così probabilmente cominceranno il 14 e poi dovremmo sospenderle per tre giorni, pazienza”, aggiunge.

