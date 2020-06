Savona, sarà il 16 luglio il IX Meeting Città di Savona-Memorial Giulio Ottolia

E’ stata ufficializzata la data del IX Meeting Città di Savona-Memorial Giulio Ottolia che si svolge sui campi della Fontanassa a Savona. Dopo che l’emergenza COVID-19 ha costretto a rinviare la data originale prevista a Maggio, sarà il 16 luglio il giorno dello svolgimento (a porte chiuse per via dell’emergenza sanitaria) dell’atteso happening di Atletica leggera. L’evento, per la prima volta verrà trasmesso in diretta da Rai Sport. Fra i big sono attesi l’ostacolista Luminosa Bogliolo, il quattrocentista Davide Re, il vice campione del mondo Juniores 2016 Filippo Tortu ed il “rivale” Marcel Jacobs.

Condividi ora