Spiagge libere, vertice in Prefettura a Savona con i Comuni: la situazione resta incerta

Non c’è una direzione univoca sulle modalità di gestione delle spiagge libere nella prossima estate. I temi della sicurezza e della fruizione degli arenili sono stati al centro del vertice che si è svolto questa mattina in Prefettura a Savona alla presenza in videoconferenza dei sindaci dei comuni costieri della provincia di Savona e del Prefetto Antonio Cananà , oltre alla Capitaneria di Porto, le forze di polizia, i vigili del fuoco, la Provincia e l’Autorità di Sistema Portuale. Il nodo è sempre quello economico, ai comuni mancano le risorse finanziarie per far fronte alle spese derivanti dalla gestione degli arenili che quest’anno dovranno essere presidiati per evitare assembramenti proibiti dalla legge. I timori maggiori sono legati all’affluenza nei fine settimana di turisti provenienti da Piemonte e Lombardia che, unito alle norme in vigore potrebbero causare problemi di ordine pubblico. Diverse amministrazioni comunali hanno chiesto il supporto delle Forze dell’Ordine, mentre l’apposizione della cartellonistica e il presidio degli accessi alle spiagge dovrebbe aiutare ad evitare criticità. Altre amministrazioni comunali, come quella di Albisola, riaprirà gli arenili soltanto l’8 giugno, mentre ad Albissola sarà agibile solo la spiaggia libera centrale nel rispetto delle norme ma saranno chiuse tutte le altre fino al 13 giugno, peraltro l’amministrazione guidata dal sindaco Nasuti l’amministrazione comunale ha pensato ad un servizio di presidio per le spiagge libere avvalendosi di personale esterno ed ha contemporaneamente aperto una ricognizione nei confronti degli operatori interessati che dovranno essere riconoscibili attraverso un tesserino e collaborare con le forze dell’ordine.

La Regione, sul tema spiagge libere, ha stanziato 300mila euro per aiutare i comuni a gestire questa delicata fase.

Nella zona centrale del litorale cittadino sono presenti diverse SLA (Spiagge Libere Attrezzate) che saranno monitorate dai rispettivi concessionari in merito alla gestione degli spazi. A tal proposito ricordiamo che la legge regionale prevede per le SLA un 50% di spazi con lettini ed ombrelloni e un ulteriore 50% “free”, che può essere a sua volta organizzato comunque con lettini. Recentemente, però, la Regione ha autorizzato di estendere lo spazio per i lettini al 70%, per cui gli accessi saranno facilmente gestibili, restando solo un 30% totalmente libero – come hanno spiegato coralmente il vicesindaco Angelo Galtieri e il comandante della polizia locale Francesco Parrella presenti alla riunione – Resta poi la questione della spiaggia di Sant’Anna, all’estremo levante cittadino, in zona Porto. Anche in quel caso, però, essendo raggiungibile solo dal porto stesso, sarà facile monitorare e contingentare gli accessi. Nei prossimi giorni l’Ufficio Demanio Marittimo valuterà la capienza di Sant’Anna per stabilire gli ingressi consentiti e la relativa cartellonistica e segnaletica di riferimento. Per quanto riguarda i controlli, faranno capo alla Polizia Locale di concerto con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio.