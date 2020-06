Un uomo è morto questa sera a Savona dopo essere precipitato dal quarto piano della palazzina nei pressi di Via Pia dove abitava. E’ stato immediato l’arrivo dei soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto e sulla dinamica della caduta. Non si esclude il gesto volontario.

