Al via dall’8 giugno la sperimentazione dell’app “Immuni” in cinque regioni tra cui la Liguria

L’app Immuni è ufficialmente disponibile e scaricabile su smartphone gratuitamente. A partire dall’ 8 giugno le Regioni Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia avvieranno la sperimentazione dell’App la cui installazione è totalmente volontaria. L’ app permetterà di risalire ai contatti che possono aver esposto una persona al rischio di contagio. I servizi sanitari regionali potranno gradualmente attivare gli avvisi dell’app. Il test durerà circa una settimana, quindi potrà essere utilizzato in tutte le regioni d’Italia. Sul trattamento dei dati il Garante della Privacy ha dato l’ok: “Sulla base della valutazione d’impatto trasmessa dal ministero il trattamento di dati personali effettuato nell’ambito del Sistema può essere considerato proporzionato, essendo state previste misure volte a garantire in misura sufficiente il rispetto dei diritti e le libertà degli interessati, che attenuano i rischi che potrebbero derivare da trattamento, vista la complessità del sistema di allerta e del numero dei soggetti potenzialmente coinvolti, verranno prese una serie di misure volte a rafforzare la sicurezza dei dati delle persone che scaricheranno la app. Tali misure potranno essere adottate nell’ambito della sperimentazione per garantire che nella fase di attuazione ogni residua criticità sia risolta”.

