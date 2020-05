43 alberi di specie diverse, ognuna per ricordare una della vittime di Ponte Morandi, trapiantate in una radura, denominata della “memoria”. La piazza simbolica si troverà tra via Fillak e via Porro. Il podio di legno circolare che ospiterà l’installazione sarà realizzato con il legname proveniente dal Friuli Venezia Giulia, dalle Foreste Carniche.

