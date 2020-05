Gesto intimidatorio nei confronti del giornalista Daniele La Corte

Sono in corso le indagini per risalire agli autori del gesto intimidatorio nei confronti del giornalista imperiese Daniele La Corte, già firma de Il Secolo XIX di Sanremo e volto di Imperia TV. Ignoti hanno versato liquido infiammabile davanti all’abitazione di campagna dove risiede la figlia e dove la famiglia del collega trascorre le vacanze estive, in località Cavia di Alassio. Ne ha dato notizia l’Ordine dei Giornalisti della Liguria. “Con l’auspicio che si risalga quanto prima ai responsabili e sia fatta luce sul gravissimo e allarmante episodio, l’Ordine dei Giornalisti della Liguria esprime solidarietà a Daniele La Corte e ai suoi familiari ed è loro vicino in questi momenti di tensione“.

Foto: trucioli.it