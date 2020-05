Coronavirus, continua il calo dei positivi ma c’è il decesso di una 45enne

Continua il decremento dei positivi al COVID-19 in Liguria. Nelle ultime 24 ore i positivi sono diminuiti di 100 persone con il totale che scende a 3.618 casi. 6 i decessi che portano il totale a 1.429 vittime dall’inizio dell’emergenza. Un solo decesso nell’ASL 2 Savonese: una donna di 45 anni

Gli ospedalizzati sono 242 (-12), 19 dei quali in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva, invece, sono 1.166 (-2). Il totale del test effettuati ammonta a 96.678 (+2.226).

Sono 1.196 i soggetti in isolamento domiciliare (-106). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2.180 (+18), mentre i guariti con due test negativi sono 4.501 (+147).

