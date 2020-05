Coronavirus, Toti:”I dati più importanti sono quelli sui ricoverati e sulle terapie intensive”

Il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, chiarisce alcuni punti riguardo i dati sanitari

“I dati più importanti, quelli che realmente fanno capire quanto sia diffusa in giro per le nostre città l’infezione, sono quelli sui ricoverati e sulle terapie intensive. E questi due indicatori sono in costante calo. Così come, altro dato importante, sono in calo i malati che stanno affrontando il Covid nelle loro case. Questi sono dati omogenei e non dipendono da scelte o strategie. Sono indicatori oggettivi“.

“Il numero di casi positivi sul totale dei campioni fatti invece è un dato che cambia costantemente. Dipende infatti da dove prevalentemente viene fatta la maggior parte dei tamponi richiesti dalle nostre autorità sanitarie. Se si decide, come stiamo facendo e giustamente, di monitorare approfonditamente le Rsa, il numero di positivi sui tamponi fatti sale. Ma trattandosi di strutture da tempo isolate e sotto controllo, questo non incide sulla diffusione generale dell’epidemia. Tanto è vero che nei dati che mandiamo quotidianamente al Ministero della Salute, è indicata anche la provenienza dei tamponi e viene calcolato un R con 0 diverso tra le varie situazioni. Poi, nella sintesi comunicata, viene fatta una media“.

“Dunque, al contrario di quello che qualcuno pensa, più positivi vi sono tra i tamponi fatti, più accurata è stata la scelta dei luoghi da monitorare. Se infatti si cercassero positivi nei luoghi sbagliati avremmo più tamponi negativi, ma ciò non significherebbe affatto una minor presenza della malattia, ma equivarrebbe invece a un errore nella valutazione dei nostri sanitari. Ragion per cui i dati della Liguria sono sempre in linea con gli indicatori ministeriali. Giusto per spiegare, poi… c’è sempre chi fa finta di non capire. Pazienza“.

Sugli assembramenti del fine settimana appena trascorso:”Capisco chi vede tanta gente e si spaventa. Ma abbiamo riaperto alla mobilità e alla vita e la gente giustamente va dove crede. Nei nostri ospedali non stanno arrivando malati, dunque, perché continuare a ripetere le stesse cose? Occorre tornare a vivere e lavorare“.