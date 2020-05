Cogoleto, ritorna oggi il mercato settimanale

Anche Cogoleto è entrata nella fase 2. Con un’ordinanza firmata dal commissario straordinario sono stati riaperti i parchi, ville, cimitero, lungomare e giardini ad eccezione delle aree gioco per i bambini. Consentito l’accesso a spiagge, arenili e scogliere per svolgere attività sportive e motorie ma non per sostare e prendere il sole. Mascherina obbligatoria anche al di fuori della propria abitazione tranne per chi pratica attività sportiva. Vietati assembramenti e obbligo di distanza fisica. Da oggi ritorna il mercato settimanale con i consueti obblighi di mascherina per tutti, distanza interpersonale di un metro e accesso ai banchi a due persone alla volta. In ogni banco dovrà essere presente un igienizzante per le mani.

Condividi ora