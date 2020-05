Gli Assistenti Sociali della Liguria chiedono il ripristino delle visite a minorenni in comunità o case famiglie da parte dei famigliari

L’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria osserva che In Liguria da più di due mesi moltissimi minori sono di fatto isolati dalle loro famiglie e dal mondo esterno. Sono i minorenni residenti in comunità, casa-famiglia e famiglie affidatarie.Questa condizione di chiusura è difficilmente sostenibile. In una lettera rivolta a tutte le autorità competenti in tema di infanzia e adolescenza, hanno richiesto quindi provvedimenti immediati per il ripristino delle visite dei congiunti.

“Gli Assistenti Sociali che operano, in particolare negli Enti Locali e nel Terzo Settore, segnalano la questione dei minori affidati ai Comuni e inseriti in comunità, case-famiglia e famiglie affidatarie per i quali il Tribunale per i minorenni di Genova, con l’Ordine di servizio n. 3/2020,“Emergenza sanitaria covid-19 e minori collocati in Comunità, Casa Famiglia e famiglie affidatarie”, ha disposto, a partire dal 12 marzo 2020, la sospensione delle visite e dei rientri in famiglia in ottemperanza alle disposizioni sanitarie per il contenimento dell’epidemia da covid-19

Tale decisione, opportuna in ragione della grave situazione sanitaria creatasi a fine febbraio, per effetto del DPCM del 26 aprile 2020, che ha autorizzato gli spostamenti per le visite ai propri congiunti, oggi è difficilmente sostenibile, anzi rischia di creare una situazione di forte discriminazione nei confronti dei minori che vivono già situazioni di grande sofferenza. A maggior ragione tenendo conto che il diritto di visita, in caso di genitori separati, è stato sempre garantito anche nella fase più restrittiva, a riconoscimento dell’importanza di preservare la relazione dei minori con i propri genitori.

Il grande impegno di tutti i soggetti coinvolti – educatori delle comunità, assistenti sociali, educatori e psicologi dei servizi – a ridurre le distanze tra minori e famiglie con strumenti e modalità di comunicazione da remoto per garantire loro il diritto di comunicare, non sempre ha consentito pari opportunità tra gli stessi minori per l’impossibilità dei nuclei di origine a disporre delle necessarie apparecchiature e competenze.

In questa situazione complessa e variegata, molti ragazzi non reggono più lo stato di isolamento dal mondo esterno e rischiano di mettersi in situazioni di grande rischio (atti di autolesionismo o fughe).

Pertanto, a fronte di uno stato emotivo ormai allo stremo dei minori e delle loro famiglie, e in ragione delle aperture generali determinate dalla cosiddetta fase 2, si chiede a ciascuna istituzione, a diverso titolo coinvolta, di affrontare con estrema urgenza la questione per far sì che i minori affidati non siano trattati in modo discriminatorio rispetto al resto della cittadinanza.

Si sottolinea la necessità di predisporre adeguate informazioni per garantire modalità sicure e sostenibili attraverso l’utilizzo dei dispositivi di autoprotezione e distanziamento sociale, affinché:

i minori possano riprendere i contatti con le loro famiglie e usufruire delle “aperture” individuali (passeggiate, attività motoria) previste;

le comunità, le case-famiglia e le famiglie affidatarie tornino a svolgere il ruolo loro proprio di sostegno ai ragazzi in rapporto ai nuclei di origine;

gli operatori possano riprendere e ripuntualizzare il percorso dei progetti educativi individualizzati così da cercare di superare le ulteriori difficoltà prodotte dal lungo isolamento;

gli assistenti sociali riescano a verificare e valutare lo stato delle relazioni tra tutti i soggetti coinvolti per il benessere dei minori così da riportare la situazione ad un maggiore equilibrio.

Infine, si ribadisce la disponibilità di quest’Ordine, come già comunicato nelle appropriate sedi istituzionali, a collaborare con tutti i soggetti decisori al fine di definire al più presto le adeguate risposte a tutte le complesse necessità dei minori. Si ringrazia per e si resta in attesa di un cortese riscontro”.