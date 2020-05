TPL Linea lancia “L’anno di 13 mesi”

TPL Linea sta fronteggiando l’emergenza garantendo buona parte del servizio di trasporto pubblico, tutelando, al contempo, la sicurezza dei propri Dipendenti e dell’Utenza.

I mezzi vengono regolarmente sanificati e le disposizioni di sicurezza imposte ai conducenti e al Personale aziendale sono rigidissime.

Anche l’attività di verifica dei titoli di viaggio si sta svolgendo e intensificando nel rispetto della normativa vigente. Ma non solo.

TPL Linea pensa ai propri “Clienti affezionati”, a coloro che viaggiano tutto l’anno sui mezzi di Trasporto Pubblico della Provincia di Savona e che, vista la situazione emergenziale, non possono godere di una piena fruizione del proprio abbonamento annuale.

TPL Linea ha quindi assunto una nuova determinazione: in occasione del rinnovo dell’abbonamento annuale, attivo nel periodo del lock down e in corso all’atto del rinnovo, sarà riconosciuta una validità temporale pari a 13 MESI, anziché 12.

Per procedere al rinnovo dell’abbonamento annuale, e quindi godere del più esteso periodo di validità, è necessario recarsi presso la Biglietteria Aziendale in Piazza Aldo Moro a Savona o presso la Biglietteria di Albenga in Via Medaglie d’Oro 47/49. Le biglietterie sono aperte al pubblico dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Per ulteriori informazioni si prega di prendere contatto con le Biglietterie Aziendali ai numeri: Biglietteria di Savona 019-2201231 – Biglietteria di Albenga 0182-21545.

Il Presidente di TPL Linea Simona Sacone e il Direttore Generale Giovanni Ferrari Barusso dichiarano:

“Considerata la situazione emergenziale, e le differenti richieste pervenute da parte dell’Utenza in questo periodo difficile, l’Azienda ha adottato una misura per conciliare le criticità aziendali e le esigenze della clientela fidelizzata. Riteniamo corretto riconoscere un maggior periodo di validità al momento del rinnovo dell’abbonamento annuale, così da dimostrare attenzione e rispetto verso chi tutto l’anno usufruisce dei nostri servizi contribuendo alla nostra operatività”.