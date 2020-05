Coronavirus, Toti: “Un sabato davvero buono, il 18 Maggio riapriamo”

Consueto punto stampa serale del Presidente della Regione Liguria, Toti, che commenta. “I dati confermano inequivocabilmente un calo del Coronavirus e ora ci prepariamo a tornare tutti al lavoro. Un sabato davvero buono….”

Domani, verrà emanata un’ordinanza che avvicinerà i liguri alla data del 18 maggio, giorno in cui dovrebbero riaprire anche gli altri settori economici attualmente chiusi, senza aspettare, dunque, la data del 1° Giugno fissata dal Governo: “Un intero nucleo familiare potrà andare nelle seconde case così come una famiglia può andare a pescare. Prima solo un componente poteva andare. Lo sport infine, potrà essere praticato in tutta la regione. Dal 18 maggio la Liguria ripartirà. Da lunedì i parrucchieri, così come i negozianti, gli estetisti, gli artigiani, i ristoratori e tutti coloro i quali a cui non è stato permesso aprire le proprie attività, possono andare nei propri esercizi commerciali per iniziare ad effettuare le giuste azioni in vista della riapertura. Se volete sistemare la merce, imbiancare, pulire, potrete farlo poichè dal 18 la Liguria riparte con tutte le proprie attività. Attendiamo le linee guida e i parametri da parte del Ministero della Salute, ma per quanto ci riguarda dal 18 si riparte tutti. Non si può più aspettare, ha chiosato, la Liguria deve ripartire al più presto. Il Governo ci lasci fare quello che chiedono i nostri territori”.