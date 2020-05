Savona, via ai lavori di pulizia e messa in sicurezza dell’area cantiere Aurelia bis in Corso Ricci

L’ assessore ai lavori pubblici del Comune di Savona, Pietro Santi, ha annunciato che sono al via i lavori di pulizia e di messa in sicurezza dell’area di cantiere dell’Aurelia bis in Corso Ricci. “Questo intervento segue altri richiesti dall’Amministrazione Comunale che riguardavano la sistemazione della passerella pedonale di via Turati pericolosa e in pessime condizioni”, ha detto l’assessore Santi.

“Il prossimo intervento riguarderà il cantiere presente nel quartiere della Rusca su via Schiantapetto”, ha concluso.