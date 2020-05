Savona, la Lista Civica 2.0 risponde: “Restiamo esterrefatti dell’atteggiamento della minoranza in Consiglio Comunale sul taglio delle imposte locali

La Lista Civica 2.0 di cui fa parte la sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, risponde alle accuse della minoranza sulle misure adottate in tema di riduzione dei tributi nella lotta al COVID-19: “Restiamo esterrefatti dell’atteggiamento della minoranza in Consiglio Comunale sul taglio delle imposte locali, sia per la modalità di presentazione in Consiglio, sia per le loro dichiarazioni a posteriori”.

“Gli emendamenti per l’abbassamento della TARI, arrivati una manciata di ore prima della seduta, sono stati giudicati non ammissibili dagli uffici e dai revisori dei conti, in quanto privi di copertura; nella pratica i presentatori degli emendamenti hanno chiesto un taglio dell’imposta (che, per carità, tutti noi vorremmo!) senza indicare dove andrebbero presi i denari per farlo”.

“Il parere negativo di un ente tecnico e non politico avrebbe già dovuto affossare la pratica e invece i presentatori hanno insistito per portarne la discussione in Consiglio Comunale: se un medico giudicasse inadeguato il vostro fisico per compiere una maratona, voi la correreste lo stesso? Tra l’altro, nel comunicato stampa, i Capigruppo si guardano bene dal dire che altri loro emendamenti sono stati ammessi e accolti dalla maggioranza!”.

“Stupisce molto che tra i firmatari ci sia anche un’ex amministratore che quindi dovrebbe ben conoscere i meccanismi della macchina comunale. Cosa supporre quindi? Inadeguatezza del proprio ruolo, volontà di gettare fumo negli occhi per coprire i numerosi errori del Governo, sostenuto da tre dei cinque firmatari o semplici (seppur perseveranti) errori?”

“Da parte della Lista Civica, comunque, resta una mano bella tesa per provare a ragionare assieme (non mandando un emendamento in giorno prima), come già successo in altre occasioni, per provare ad aiutare i commercianti, gli esercenti e tutte quelle piccole imprese che da decenni costituiscono la spina dorsale dell’economia della nostra città”.