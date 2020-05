Toti annuncia la possibile riapertura di bar e ristoranti in Liguria già dall’11 maggio

Prosegue il percorso autonomo della Regione Liguria nella fase 2 che a livello nazionale partirà da Lunedì. Giovanni Toti, Presidente della Regione ha affermato che già l’11 maggio potrebbero riaprire bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti oltre ad altri settori del commercio e professionisti mentre sull’apertura degli stabilimenti balneari una decisione verrà presa nelle prossime settimane.

Intanto, “Nelle prossime ore verranno autorizzate le uscite in barca con un numero limitato di persone e verrà consentito di fare acquisti in altri comuni, soprattutto per quei paesi che non hanno grossi supermercati o discount”. Ovviamente il programma autonomo delle riaperture è subordinato all’andamento dell’epidemia e al confronto con il Governo ma la volontà è quella di anticipare la ripresa che nel calendario stilato dal Premier Conte vede bar, ristoranti ( “Rispettando le norme ed attrezzando i tavoli all’esterno”, ha detto Toti), estetisti e parrucchieri chiusi almeno fino al 1° Giugno.

Sull’apertura degli stabilimenti balneari una decisione verrà presa nelle prossime settimane

Il Governatore ha evidenziato l’importanza dei prossimi giorni per capire quando si potrà tornare a lavorare ed a vivere in maggiore tranquillità: “Servirà grande attenzione nelle prossime due settimane, ma i dati che ci arrivano in questi ultimi giorni sono proprio positivi. Spero proprio di non dover attendere il 18 per riaprire, ma di farlo prima”